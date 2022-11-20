Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина330 мм
- Длина330 мм
- Вес2.5 кг
- Цветбелый
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Цветочница бетонная Ц-5
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная
Комод Дикс
Стол АРКОС 20
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Стол АРКОС 21
Стол АРКОС 22
Стул Роза, велюр черный, гобелен