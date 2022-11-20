Товар в корзине. Перейти
Кашпо Tenero 40, снежно-белый - фото 1

Кашпо Tenero 40, снежно-белый

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кашпо Cubric 25*60, снежно-белый
Кашпо Cubric 25*60, снежно-белый
Следующий Кашпо Vetro 40, снежно-белый
Кашпо Cubric 25*60, снежно-белый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина330 мм
  • Длина330 мм
  • Вес2.5 кг
  • Цветбелый

Похожие товары

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Комплект мебели ЛофтНастоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от47 72010
52 690 ₽Оптовая цена
14

Комплект мебели Лофт

Настоящее фото товара Кашпо GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
7

Кашпо GRAND

Настоящее фото товара Кашпо Прованс, квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
10

Кашпо Прованс, квадратное

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кашпо Гранд, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Кашпо Гранд, среднее

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кашпо №1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
11

Кашпо №1

Настоящее фото товара Лофт перегородка №1, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900
9

Лофт перегородка №1

Настоящее фото товара Цветочница бетонная квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
15

Цветочница бетонная квадратная

Настоящее фото товара Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
11

Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник

Настоящее фото товара Цветочница бетонная Ц-5, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
15

Цветочница бетонная Ц-5

С этим товаром покупают
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, краснаяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
10

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная

Настоящее фото товара Комод Дикс, произведённого компанией ChiedoCover
53 490
14

Комод Дикс

Настоящее фото товара Стол АРКОС 20, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена
7

Стол АРКОС 20

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессоНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
15

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо

В наличии 16 шт.
Стол обеденный GUDI 120*75 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99014
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

Стол АРКОС 21Настоящее фото товара Стол АРКОС 21, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 21

Стол АРКОС 22Настоящее фото товара Стол АРКОС 22, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 22

Стул Роза, велюр черный, гобеленНастоящее фото товара Стул Роза, велюр черный, гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
12

Стул Роза, велюр черный, гобелен

Другие товары из разделадекор
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье