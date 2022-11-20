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Кашпо Quarter 20, снежно-белый - фото 1

Кашпо Quarter 20, снежно-белый

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес3 кг
  • Цветбелый

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