Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Вес3 кг
- Цветбелый
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Цветочница бетонная Ц-5
Чехол 87 Premium двусторонний
Комод Гурк
Ковер AGATA FLUMEN GOLD 160 x 230
Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей
Стол THONET
Стол VULCANO
Стол SADLER
Стол KASSEL
Стол FRONDO