Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина415 мм
- Высота385 мм
- Диаметр400 мм
- Объем47.75 л
- Материалсталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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