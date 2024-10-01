Товар в корзине. Перейти
Кастрюля с крышкой «Д.Грин», алюминий литой, 3,5л - фото 1

Кастрюля с крышкой «Д.Грин», алюминий литой, 3,5л

Артикул: CH-059-162
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л
Фотография товара Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л от компании ChiedoCover.
Следующий Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат
Фотография товара Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес2.95 кг
  • Объем3.5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветзеленый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990

Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь

6
В наличии
Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

10
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Джим Бим - Уайт Лэйбл - Блэк - Рэд Стаг Блэк Черри», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Джим Бим - Уайт Лэйбл - Блэк - Рэд Стаг Блэк Черри»

12
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Решетка для гриля сталь хромированная, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от730

Решетка для гриля сталь хромированная, металлический

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пати» фарфор 300 мл, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пати» фарфор 300 мл, серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Пати» фарфор 300 мл, серый, синий

7
В наличии 48 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 200

Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 34 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 34 см, стальной

6
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка «Орсэй», произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Нож для стейка «Орсэй»

11
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», красная ручка, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Щипцы «Проотель», красная ручка, сталь нержавеющая

15
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Нож для удаления сердцевины, сталь, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Нож для удаления сердцевины, сталь, полипропилен

5
В наличии 72 шт.

Другие товары из раздела кастрюли

Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 13.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 450

Кастрюля без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 13.5л

12
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 6,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 6,5л

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от7 480

Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 5л

8
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля низкая «Мастер», сталь нержавеющая, 2,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 970

Кастрюля низкая «Мастер», сталь нержавеющая, 2,5л

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь, 21,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от19 040

Кастрюля без крышки, сталь, 21,25л

14
В наличии
Настоящее фото товара Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, 4л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 460

Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, 4л

14
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая 20,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от20 350

Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая 20,5л

7
В наличии
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки сталь нержавеющая 7,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 430

Кастрюля без крышки сталь нержавеющая 7,5л

12
В наличии
Настоящее фото товара Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700

Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л

14
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Котелок «Эмбер Каст», чугун, 0.46л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040

Котелок «Эмбер Каст», чугун, 0.46л

5
В наличии 156 шт.

Товар в корзине

Кастрюля с крышкой «Д.Грин», алюминий литой, 3,5л
Кастрюля с крышкой «Д.Грин», алюминий литой, 3,5л
от 12 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990

Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь

6
В наличии
Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

10
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Джим Бим - Уайт Лэйбл - Блэк - Рэд Стаг Блэк Черри», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Джим Бим - Уайт Лэйбл - Блэк - Рэд Стаг Блэк Черри»

12
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Решетка для гриля сталь хромированная, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от730

Решетка для гриля сталь хромированная, металлический

6
В наличии