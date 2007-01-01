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Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, синий - фото 1

Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, синий

Артикул: CH-062-451
12 оценок
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Фотография товара Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, желтый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота92 мм
  • Диаметр136 мм
  • Материалкерамика
  • Цветсиний, белый
  • ФормаКруглая

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Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, синий
Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, синий
от 5 650
6 090 ₽
В корзине

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