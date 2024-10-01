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Котелок, чугун, 0.42л - фото 1

Котелок, чугун, 0.42л

Артикул: CH-059-165
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина155 мм
  • Высота80 мм
  • Диаметр125 мм
  • Вес0.765 кг
  • Объем0.42 л
  • Материалчугун
  • Цветчерный

Отзывы

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