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Щипцы для гриля, сталь нержавеющая - фото 1

Щипцы для гриля, сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-866
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес0,152 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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