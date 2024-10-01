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Кастрюля без крышки, сталь, 41,25л - фото 1

Кастрюля без крышки, сталь, 41,25л

Артикул: CH-059-150
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина594 мм
  • Высота265 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес6.665 кг
  • Объем41.25 л
  • Материалсталь

Отзывы

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