Товар в корзине. Перейти
Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая, 3,8л - фото 1

Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая, 3,8л

Артикул: CH-059-159
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л
Фотография товара Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л от компании ChiedoCover.
Следующий Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат
Фотография товара Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина290 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота125 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес1.145 кг
  • Объем3.8 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Евро», произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Евро»

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Киото», длина 238мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Киото», длина 238мм

11
В наличии 960 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

5
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда, сталь нержавеющая,серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Совок для льда, сталь нержавеющая,серебристый

8
В наличии
Фотография товара Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», произведённого компанией ChiedoCover
от3 550
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала»

11
В наличии 40 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от18 830

Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический

7
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая

7
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Веселка кухонная, бук, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Веселка кухонная, бук, бежевая

11
В наличии
Настоящее фото товара Пинцет для кухни, изогнутый, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 420

Пинцет для кухни, изогнутый, сталь нержавеющая

10
В наличии
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Оптик» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Чашка бульонная «Оптик» фарфор

12
В наличии

Другие товары из раздела кастрюли

Настоящее фото товара Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 11.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4 930

Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 11.5л

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, алюминий, 3л, произведённого компанией ChiedoCover
от8 060

Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, алюминий, 3л

13
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 6,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 6,5л

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая 8л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 480

Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая 8л

6
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля сталь нержавеющая 50л, произведённого компанией ChiedoCover
от45 210

Кастрюля сталь нержавеющая 50л

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь, 41,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890

Кастрюля без крышки, сталь, 41,25л

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи глубокое с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая, медь, 0,65л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5407
3 790 ₽

Блюдо для подачи глубокое с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая, медь, 0,65л

11
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая 20,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от20 350

Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая 20,5л

7
В наличии
Настоящее фото товара Котелок, чугун, 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Котелок, чугун, 0.42л

15
В наличии
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки сталь нержавеющая 7,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 430

Кастрюля без крышки сталь нержавеющая 7,5л

12
В наличии

Товар в корзине

Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая, 3,8л
Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая, 3,8л
от 7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Евро», произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Евро»

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Киото», длина 238мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Киото», длина 238мм

11
В наличии 960 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

5
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда, сталь нержавеющая,серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Совок для льда, сталь нержавеющая,серебристый

8
В наличии