Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина290 мм
- Глубина200 мм
- Высота125 мм
- Диаметр200 мм
- Вес1.145 кг
- Объем3.8 л
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Евро»
Нож столовый «Киото», длина 238мм
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Совок для льда, сталь нержавеющая,серебристый
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала»
Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический
Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая
Веселка кухонная, бук, бежевая
Пинцет для кухни, изогнутый, сталь нержавеющая
Чашка бульонная «Оптик» фарфор
Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 11.5л
Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, алюминий, 3л
Кастрюля «Мастер» сталь нержавеющая 6,5л
Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая 8л
Кастрюля сталь нержавеющая 50л
Кастрюля без крышки, сталь, 41,25л
Блюдо для подачи глубокое с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая, медь, 0,65л
Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая 20,5л
Котелок, чугун, 0.42л
Кастрюля без крышки сталь нержавеющая 7,5л