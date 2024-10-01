Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Диаметр400 мм
- Вес7.350 кг
- Объем50 л
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Поднос «Проотель», круглый, пластиковый
Нож кухонный «Нара» сталь нержавеющая, дерево
Блюдо для суши «Мостик»
Джиггер «Пробар Премиум Оникс» 30/45 мл, сталь нержавеющая, черный
Ложка столовая «Адажио»
Открывалка для бутылок настенная сталь хромированная, серебристый
Тарелка «Эггшелл», диаметр 230мм
Ложка столовая «Исео»
Тарелка для пиццы «Фут Пати ЧМ»
Лопатка «Проотель», пластик, резина
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 18л
Кастрюля «Уитфорд» алюминий литой, сталь нержавеющая, 5.5л
Кастрюля без крышки дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 11.5л
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 4.5л
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая, 6л
Кастрюля с крышкой алюминий, сталь нержавеющая 2,4л
Кастрюля, индукция, сталь нержавеющая, 24,6л
Блюдо для подачи глубокое с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая, медь, 0,65л
Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая 3,5л
Котелок, чугун, 0.42л