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Кастрюля трех слойная сталь 4,7л - фото 1

Кастрюля трех слойная сталь 4,7л

Артикул: CH-059-101
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина364 мм
  • Высота107 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес1.455 кг
  • Объем4.7 л
  • Материалалюминий, нержавеющая сталь

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