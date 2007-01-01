Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Junie пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Junie пластиковый красный
12 оценок
3 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Junie пластиковый красный - фото 1Стул Junie пластиковый красный - фото 2Стул Junie пластиковый красный - фото 3Стул Junie пластиковый красный - фото 4
NEW

Стул Junie пластиковый красный

Артикул: CH-080-532
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина425 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Junie — это современный минимализм с изящным винтажным намёком. Контрастное сочетание красного каркаса и бежевых вставок с плетёным эффектом создаёт элегантный образ, который прекрасно впишется в любой современный интерьер. Овальная форма спинки подчёркивает мягкость силуэта и добавляет ретро-шика. Спинка и сиденье имеют анатомическую форму, которая обеспечивает удобную посадку даже при длительном использовании. Лёгкий изгиб спинки поддерживает позвоночник, а продуманная глубина сиденья делает стул комфортным для гостей любого возраста. Цельнопластиковая конструкция делает Junie одновременно прочным и лёгким. Материал устойчив к влаге, солнечным лучам и механическим повреждениям. Это надёжное решение с максимальной нагрузкой до 120 кг, которое прослужит долго и сохранит аккуратный вид. Junie стопируется — несколько стульев можно компактно сложить друг в друга. Это особенно удобно для кафе, кейтеринга, мероприятий с массовой рассадкой, а также для хранения дома или на даче. Стул Junie подходит для дома, кухни, сада, террасы, кафе и ресторанов, учебных заведений, конференц-залов и мероприятий любого формата. Это универсальное решение для тех, кто ценит практичность, стиль и комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина425 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья415 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки425 мм
  • Высота упаковки535 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики870
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Herman, зеленый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, зеленый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул Herman, зеленый велюр/ черный каркас

94
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул обеденный Флоут, белый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флоут, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул обеденный Флоут, белый/ черный

32
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ANT белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ANT белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99041
16 690 ₽Оптовая цена

Стул ANT белый

26
В наличии 154 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Стул Elbow интерьерный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow интерьерный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Elbow интерьерный, белый

38
Фотография товара Стул Easy, велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy, велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Easy, велюр капучино

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло Кэнди велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр зелёный

26
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Marilyn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marilyn, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Стул Marilyn

90
Распродажа
Фотография товара Стул Gavi, коричневый, ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gavi, коричневый, ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09044
16 090 ₽Оптовая цена

Стул Gavi, коричневый, ткань, черный каркас

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Herman, светло - серый, велюр, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, светло - серый, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09038
14 590 ₽Оптовая цена

Стул Herman, светло - серый, велюр, белый каркас

5
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Herman, латте, велюр, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, латте, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул Herman, латте, велюр, белый каркас

5
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Boone 190 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Boone 190, произведённого компанией ChiedoCover
от56 890

Стол обеденный Boone 190

46
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Стол деревянный Дейвер молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дейвер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 690
Оптовая цена

Стол деревянный Дейвер молочный

50
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол деревянный Матис орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Матис орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена

Стол деревянный Матис орех темный

42
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 натур со стульями Франк ПМ натур/бежевая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 натур со стульями Франк ПМ натур/бежевая рогожка

13
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стеклянный стол Давос белый / венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеклянный стол Давос белый / венге, произведённого компанией ChiedoCover
от49 290
Оптовая цена

Стеклянный стол Давос белый / венге

34
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена

Стол Дези классический

49
Фотография товара Стол АРКОС 9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 9, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена

Стол АРКОС 9

36
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Распродажа
Фотография товара Стол Eames DSW Rectangle New, 120*80, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Eames DSW Rectangle New, 120*80, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 9907
14 990 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW Rectangle New, 120*80, белый

26
В наличии 150 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Facet 150 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Facet 150, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Facet 150

14
Настоящее фото товара Стул Snuc, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Snuc, хром

10
Фотография товара Стул с подлокотниками Flow, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Flow, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Flow, черный

11
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Хейз, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хейз, венге, произведённого компанией ChiedoCover
20 7909
22 790 ₽Оптовая цена

Стул Хейз, венге

12
Фотография товара Стул Fall, бежевый, ткань, цвет каркаса бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fall, бежевый, ткань, цвет каркаса бук, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул Fall, бежевый, ткань, цвет каркаса бук

10
В наличии 62 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), салатовый

6
New
Фотография товара Стул NEPAL-P СВЕТЛО-СЕРЫЙ BM-4, велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул NEPAL-P СВЕТЛО-СЕРЫЙ BM-4, велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул NEPAL-P СВЕТЛО-СЕРЫЙ BM-4, велюр/ черный каркас

5
В наличии 33 шт.
New
Фотография товара Стул с подлокотниками Моллек букле темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Моллек букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул с подлокотниками Моллек букле темно-серый

14
В наличии 8 шт.В пути 20 шт.
New
Фотография товара Стул Одди Diamond велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Diamond велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 920

Стул Одди Diamond велюр красный

10
New
Фотография товара Стул обеденный Флорео букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флорео букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул обеденный Флорео букле светло-серый

15
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Стул Junie пластиковый красный
Стул Junie пластиковый красный
3 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Boone 190 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Boone 190, произведённого компанией ChiedoCover
от56 890

Стол обеденный Boone 190

46
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Стол деревянный Дейвер молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дейвер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 690
Оптовая цена

Стол деревянный Дейвер молочный

50
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол деревянный Матис орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Матис орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена

Стол деревянный Матис орех темный

42
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности