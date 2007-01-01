Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный
Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный
5 оценок
44 090
Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный - фото 1Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный - фото 2Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный - фото 3Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный - фото 4Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный - фото 5Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный - фото 6Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный - фото 7Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный - фото 8Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный - фото 9Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный - фото 10Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный - фото 11Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный - фото 12

Керамический стол Вивиен 110 avenue grey sahara / черный

Артикул: CH-081-840
Характеристики товара

Описание

Керамический стол «Вивиен»: Безупречная поверхность и непоколебимая надежность. Стол «Вивиен» создан, чтобы восхищать своей эстетикой и выдерживать любые повседневные испытания. Его роскошная матовая поверхность — это практичность нового уровня. Преимущества модели: ✔ Керамическая столешница 6 мм: Абсолютная стойкость к царапинам, горячим посудам, пятнам и бытовой химии. Легко очищается и сохраняет безупречный вид. ✔ Прочная основа: Основание из МДФ 16 мм обеспечивает жесткость и предотвращает деформацию. ✔ Усиленный металлический каркас: Конструкция выдерживает значительные нагрузки, не шатается и не скрипит. ✔ Защитное покрытие: Порошковое напыление на каркасе оберегает металл от царапин, влаги и коррозии, делая стол долговечным. ✔ Идеален для современной кухни, гостиной или столовой, где важны как красота, так и безупречная функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

