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Хайбол стакан, 300мл, прозрачный, хрусталь - фото 1

Хайбол стакан, 300мл, прозрачный, хрусталь

Артикул: CH-065-567
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Диаметр55 мм
  • Объем0,3 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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