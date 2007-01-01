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Комплект плетеной мебели Cheiz

Артикул: CH-074-944
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный комплект с двумя диванами и большим столом является верным решением для загородного дома. Не занимает много места, прост в уходе и может использоваться вне помещений. Выполнен из искусственного ротанга, который устойчив как к высоким, так и низким температурам. Подушки в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1900 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота680 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект плетеной мебели Cheiz
Комплект плетеной мебели Cheiz
199 590
В корзине

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