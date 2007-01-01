Характеристики товара
Описание
Обеденный комплект с двумя диванами и большим столом является верным решением для загородного дома. Не занимает много места, прост в уходе и может использоваться вне помещений. Выполнен из искусственного ротанга, который устойчив как к высоким, так и низким температурам. Подушки в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1900 мм
- Ширина760 мм
- Высота680 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет