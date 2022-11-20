Обеденный группа Фуджи, на 4 персоны

11 оценок

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Обеденный группа Фуджи, на 4 персоны

4.9
81 390 ₽
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Обеденный комплект Фуджи, на 4 персоны
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 80х80, 1

Диван, 2

Мягкое сидение (подушка)


Плетёная обеденная группа «Фуджи» на четыре персоны включает прямоугольный стол и два диванчика с удобными подлокотниками и эргономичной спинкой. Дизайн мебели на столько универсален, что группа подойдёт для открытых террас и веранд не только загородного дома, но для уютных кафе и ресторанов.

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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