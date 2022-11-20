В комплект входят:
Стол, 80х80, 1
Диван, 2
Мягкое сидение (подушка)
Плетёная обеденная группа «Фуджи» на четыре персоны включает прямоугольный стол и два диванчика с удобными подлокотниками и эргономичной спинкой. Дизайн мебели на столько универсален, что группа подойдёт для открытых террас и веранд не только загородного дома, но для уютных кафе и ресторанов.
Обеденный комплект Гинза, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 2 персоны
Обеденный комплект Вояж, на 4 персоны
Обеденный комплект Вояж, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 4 персон
Обеденный комплект Вояж, на 5 персон
Обеденный комплект Вояж 2, на 6 персон
Обеденный комплект Вояж, на 7 персон
Обеденный комплект Сорренто, на 2 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 4 персоны