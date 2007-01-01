Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Комплект Kepro, шоколад металлик, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект Kepro, шоколад металлик
15 оценок
202 690
Товар в корзине. Перейти
Комплект Kepro, шоколад металлик - фото 1

Комплект Kepro, шоколад металлик

Артикул: CH-084-344
15 оценок
Основные характеристики
  • Количество мест4
  • Цветтемно-коричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Kepro, доминикана, ротанг
Фотография товара Комплект Kepro, доминикана, ротанг от компании ChiedoCover.
Следующий Комплект Rivo, млечный путь, ротанг
Фотография товара Комплект Rivo, млечный путь, ротанг от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Количество мест4
  • Цветтемно-коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Обеденный комплект Вояж, на 5 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от260 790
Оптовая цена

Обеденный комплект Вояж, на 5 персон

41
Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, серый, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена

Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, серый

40
Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 6 с прямоугольным столом, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
73 690
Оптовая цена

Комплект Ченнаи 6 с прямоугольным столом, натуральный

49
Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Kosma latte c подушками на стулья, произведённого компанией ChiedoCover
от73 590
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Kosma latte c подушками на стулья

13
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект для отдыха Теко из двух предметов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект для отдыха Теко из двух предметов, произведённого компанией ChiedoCover
40 390
Оптовая цена

Комплект для отдыха Теко из двух предметов

14
В наличии 19 шт.
Фотография товара Эспрессо-150 L обеденная группа плетеная, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эспрессо-150 L обеденная группа плетеная, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
256 090
Оптовая цена

Эспрессо-150 L обеденная группа плетеная, соломенный

6
Фотография товара Эспрессо обеденная группа плетеная, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эспрессо обеденная группа плетеная, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
229 790
Оптовая цена

Эспрессо обеденная группа плетеная, коричневый

11
Фотография товара Фредо обеденная группа плетеная, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фредо обеденная группа плетеная, графит, произведённого компанией ChiedoCover
160 190
Оптовая цена

Фредо обеденная группа плетеная, графит

5
Фотография товара Алиса кофейный комплект из искусственного ротанга, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Алиса кофейный комплект из искусственного ротанга, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
127 090
Оптовая цена

Алиса кофейный комплект из искусственного ротанга, соломенный

6
Фотография товара Комплект GRAND Lina DINING L, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект GRAND Lina DINING L, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Комплект GRAND Lina DINING L, светло-серый

12
В наличии 50 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 27, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 27, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол 27, журавинка

33
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2400x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49039
12 190 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 2400x900

44
Распродажа
Настоящее фото товара Скатерть, 1850*1450, журавинка цветок белый, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99032
4 390 ₽

Скатерть, 1850*1450, журавинка цветок белый, без шва

13
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка для круглых столов, 770мм

10
В пути 1 шт.
Фотография товара Подушка для садовых качелей, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для садовых качелей, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
1 794

Подушка для садовых качелей, бежевая

31
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29041
10 590 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 2000x900

32
Фотография товара Плейсмат, габардин синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плейсмат, габардин синий, произведённого компанией ChiedoCover
270
Оптовая цена

Плейсмат, габардин синий

39
Настоящее фото товара Тележка Kind для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
Оптовая цена

Тележка Kind для перевозки стульев

12
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр

39
Фотография товара Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800

48

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Распродажа
Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Майкао, латте, 4 стула, круглая столешница, произведённого компанией ChiedoCover
63 49017
75 990 ₽Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Майкао, латте, 4 стула, круглая столешница

53
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Сидней, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Сидней, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Комплект мебели Сидней, коричневый

46
Фотография товара Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серый, произведённого компанией ChiedoCover
141 790
Оптовая цена

Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серый

40
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 графит, произведённого компанией ChiedoCover
68 190
Оптовая цена

Комплект «Street Cafe Mountain» 740 графит

50
Фотография товара Комплект мебели Мафф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Мафф, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена

Комплект мебели Мафф

42
Фотография товара Комплект для отдыха Асим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект для отдыха Асим, произведённого компанией ChiedoCover
124 690
Оптовая цена

Комплект для отдыха Асим

6
В наличии 17 шт.
Фотография товара Комплект мебели Лэмбер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Лэмбер, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Комплект мебели Лэмбер

10
В наличии 99 шт.
Фотография товара Комплект плетеной мебели Afir от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Afir, произведённого компанией ChiedoCover
133 690
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Afir

6
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект плетеной мебели Cheiz от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Cheiz, произведённого компанией ChiedoCover
201 190
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Cheiz

6
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект Navo, африканский закат, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
351 490

Комплект Navo, африканский закат, ротанг

13

Товар в корзине

Комплект Kepro, шоколад металлик
Комплект Kepro, шоколад металлик
202 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 27, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 27, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол 27, журавинка

33
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2400x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49039
12 190 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 2400x900

44
Распродажа
Настоящее фото товара Скатерть, 1850*1450, журавинка цветок белый, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99032
4 390 ₽

Скатерть, 1850*1450, журавинка цветок белый, без шва

13
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка для круглых столов, 770мм

10
В пути 1 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности