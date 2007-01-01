Товар в корзине. Перейти
Комплект плетеной мебели Kosma latte c подушками на стулья - фото 1

Комплект плетеной мебели Kosma latte c подушками на стулья

Артикул: CH-056-354
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Дарго
Фотография товара Комплект Дарго от компании ChiedoCover.
Следующий Комплект мебели Аврора, 8 стульев, светло-коричневый
Фотография товара Комплект мебели Аврора, 8 стульев, светло-коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В комплекте представлены обеденный стол и 4 стула. Все изделия имеют каркас из стали с антикоррозийным покрытием, который оплетен качественным искусственным ротангом. Такое решение позволяет использовать комплект на свежем воздухе. Подушки, входящие в комплект, добавят мягкости и уюта

Фото на сайте может отличаться от оригинала. Столы квадратные, как и все с артикулом Т256 (см. комплекты и в других цветах), везде столы одинаковые. Оттенок ротанга может отличаться, в зависимости от освещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Цветбежевый, коричневый
  • Каркассталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела обеденные комплекты для кухни - столы и стулья

Товар в корзине

Комплект плетеной мебели Kosma latte c подушками на стулья
Комплект плетеной мебели Kosma latte c подушками на стулья
от 73 590
В корзине

С этим товаром покупают