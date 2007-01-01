Характеристики товара
Описание
В комплекте представлены обеденный стол и 4 стула. Все изделия имеют каркас из стали с антикоррозийным покрытием, который оплетен качественным искусственным ротангом. Такое решение позволяет использовать комплект на свежем воздухе. Подушки, входящие в комплект, добавят мягкости и уюта
Фото на сайте может отличаться от оригинала. Столы квадратные, как и все с артикулом Т256 (см. комплекты и в других цветах), везде столы одинаковые. Оттенок ротанга может отличаться, в зависимости от освещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Цветбежевый, коричневый
- Каркассталь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет