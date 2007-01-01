Характеристики товара
Описание
Комплект "Изи 2": Идеальное решение для вашего сада и террасы
Создайте уютную и стильную зону отдыха с комплектом "Изи 2", который включает в себя два комфортных кресла и элегантный складной стол. Этот комплект станет прекрасным дополнением к вашему саду, террасе или загородному дому, сочетая в себе функциональность, долговечность и современный дизайн.
Кресла: Комфорт и стиль в каждой детали
Два кресла из комплекта "Изи 2" – это воплощение комфорта и стиля. Изготовленные из высококачественного алюминия с прочным порошковым покрытием цвета антрацит, они гарантируют долговечность и устойчивость к любым погодным условиям. Обивка из текстилена обеспечивает приятную мягкость и комфорт при длительном использовании.
Особое внимание уделено деталям: каждое кресло дополнено мягкой подушкой со съемным чехлом. Это не только добавляет уюта, но и значительно облегчает уход за мебелью – чехол легко снимается и стирается, позволяя поддерживать кресла в идеальной чистоте и свежести.
Стол: Современный дизайн и практичность
Складной квадратный стол из комплекта "Изи 2" – это идеальное сочетание современного дизайна и практичности. Выполненный из алюминия с матовым порошковым покрытием серого цвета, он отличается прочностью и легкостью. Стол прекрасно впишется в любой интерьер, будь то зона отдыха на открытом воздухе или уютное пространство в помещении.
Прочный алюминиевый каркас стола вы оцените при ежедневной эксплуатации. А благодаря продуманному складному механизму, стол легко убирается, экономя ценное пространство при хранении.
Характеристики:
Материал: Алюминий, Текстилен
Цвет: Антрацит
Размеры стола (ДхШхВ): 70х70х75 см
Размеры кресла (ДхШхВ): 62х56х89 см
Комплект "Изи 2" – это ваш выбор в пользу качества, комфорта и безупречного стиля для создания идеального места для отдыха и встреч с близкими.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес25 кг
- Материалалюминий, текстилен
- Цветантрацит
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет