Настоящее фото товара Комплект мебели Изи 2, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Изи 2
6 оценок
57 890
Комплект мебели Изи 2 - фото 1Комплект мебели Изи 2 - фото 2Комплект мебели Изи 2 - фото 3Комплект мебели Изи 2 - фото 4Комплект мебели Изи 2 - фото 5Комплект мебели Изи 2 - фото 6Комплект мебели Изи 2 - фото 7Комплект мебели Изи 2 - фото 8Комплект мебели Изи 2 - фото 9

Артикул: CH-081-867
Основные характеристики
  • Вес25 кг
  • Материалалюминий, текстилен
  • Цветантрацит
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Комплект "Изи 2": Идеальное решение для вашего сада и террасы

Создайте уютную и стильную зону отдыха с комплектом "Изи 2", который включает в себя два комфортных кресла и элегантный складной стол. Этот комплект станет прекрасным дополнением к вашему саду, террасе или загородному дому, сочетая в себе функциональность, долговечность и современный дизайн.
Кресла: Комфорт и стиль в каждой детали
Два кресла из комплекта "Изи 2" – это воплощение комфорта и стиля. Изготовленные из высококачественного алюминия с прочным порошковым покрытием цвета антрацит, они гарантируют долговечность и устойчивость к любым погодным условиям. Обивка из текстилена обеспечивает приятную мягкость и комфорт при длительном использовании.
Особое внимание уделено деталям: каждое кресло дополнено мягкой подушкой со съемным чехлом. Это не только добавляет уюта, но и значительно облегчает уход за мебелью – чехол легко снимается и стирается, позволяя поддерживать кресла в идеальной чистоте и свежести.
Стол: Современный дизайн и практичность
Складной квадратный стол из комплекта "Изи 2" – это идеальное сочетание современного дизайна и практичности. Выполненный из алюминия с матовым порошковым покрытием серого цвета, он отличается прочностью и легкостью. Стол прекрасно впишется в любой интерьер, будь то зона отдыха на открытом воздухе или уютное пространство в помещении.
Прочный алюминиевый каркас стола вы оцените при ежедневной эксплуатации. А благодаря продуманному складному механизму, стол легко убирается, экономя ценное пространство при хранении.
Характеристики:
Материал: Алюминий, Текстилен
Цвет: Антрацит
Размеры стола (ДхШхВ): 70х70х75 см
Размеры кресла (ДхШхВ): 62х56х89 см
Комплект "Изи 2" – это ваш выбор в пользу качества, комфорта и безупречного стиля для создания идеального места для отдыха и встреч с близкими.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
