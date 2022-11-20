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Кресло пластиковое Marcel XL, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Пластиковые кресла серии Marcel XL станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе и ресторанов. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Отсутствие металлического каркаса и устойчивость к ультрафиолетовому воздействию обеспечивают использование пластиковых кресел Marcel XL в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
перфорированное сиденье и спинка, дугообразные подлокотники;
кресло изготовлено из высококачественного полипропилена, армированного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса, не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Размер упаковки:
580х800х2180 мм

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке14 шт
  • Объём упаковки1.01 м3

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