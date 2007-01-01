Характеристики товара
Описание
Пластиковые кресла серии Marcel XL станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе и ресторанов. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Отсутствие металлического каркаса и устойчивость к ультрафиолетовому воздействию обеспечивают использование пластиковых кресел Marcel XL в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
перфорированное сиденье и спинка, дугообразные подлокотники;
кресло изготовлено из высококачественного полипропилена, армированного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса, не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина520 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес3.8 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке14 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки2180 мм
- Объём упаковки1.01 м3
- Изделия стопируютсяНет