Кресло пластиковое плетеное Panama, коричневый

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит
Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит
Следующий Кресло пластиковое складное Delta, тортора
Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит

Характеристики товара

Описание

Пластиковые кресла серии Panama с имитацией плетения натурального ротанга станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, плетеные кресла из пластика Panama можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армировано стекловолокном;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Размер упаковки:
580х950х2250 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Объём упаковки1.24 м3

Другие товары из раздела

Кресло пластиковое складное Elegant Armchair, зеленыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое складное Elegant Armchair, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое складное Elegant Armchair, зеленый

Кресло пластиковое складное Elegant Armchair, тортораНастоящее фото товара Кресло пластиковое складное Elegant Armchair, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое складное Elegant Armchair, тортора

Кресло прозрачное VanityНастоящее фото товара Кресло прозрачное Vanity, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена
11

Кресло прозрачное Vanity

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

С этим товаром покупают

Стул пластиковый Bloom, красный Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, красный , произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bloom, красный

Стул Флекс велюр светло-бежевый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Флекс велюр светло-бежевый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Флекс велюр светло-бежевый белые ножки

В наличии 44 шт.
Стул Роза, оливковый, ножки - лакНастоящее фото товара Стул Роза, оливковый, ножки - лак, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
15

Стул Роза, оливковый, ножки - лак

Стул Полин коричневыйНастоящее фото товара Стул Полин коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Полин коричневый

В наличии 45 шт.
Стул Kongsberg, Azure, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Kongsberg, Azure, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
15

Стул Kongsberg, Azure, белые ножки

Стул Роза, коричневый, жаккардНастоящее фото товара Стул Роза, коричневый, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
56Хит

Стул Роза, коричневый, жаккард

Стул Меган велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Меган велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
6 49019
7 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Меган велюр капучино

В наличии 79 шт.