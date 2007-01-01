Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация:
Количество посадочных мест – 2 человека
Максимальная нагрузка на посадочное место — 120 кг
Поставляется в разобранном виде
Подушка в комплекте — да
Температурный режим — от -50॰C до +50॰C
Гарантия и эксплуатация:
Гарантийный срок — 1 год
Эксплуатационный срок — 10 лет
Страна производитель — Казахстан
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина705 мм
- Ширина505 мм
- Высота385 мм
- Материалпластик
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет