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Комплект мебели Lina LUX XS, коричневый

Артикул: CH-077-188
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест – 2 человека

Максимальная нагрузка на посадочное место — 120 кг

Поставляется в разобранном виде

Подушка в комплекте — да

Температурный режим — от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок — 1 год

Эксплуатационный срок — 10 лет

Страна производитель — Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина705 мм
  • Ширина505 мм
  • Высота385 мм
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект мебели Lina LUX XS, коричневый
Комплект мебели Lina LUX XS, коричневый
34 690
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