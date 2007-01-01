Характеристики товара
Описание
Комплект садовой мебели Wilhal создан специально для уютного отдыха на вашем участке.
Включает в себя шесть элегантных кресла и круглый стол.
Он рассчитан на шесть персон.
Каркас кресел и стола выполнен в бронзовом цвете, что придает им изысканный вид, а подушки выполнены в нейтральной бежевой гамме, что добавляет мягкости и комфорта.
Кресла изготовлены из прочного литого алюминия, который обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Этот материал не подвержен коррозии и легко чистится, что делает уход за мебелью максимально простым.
Эргономичный дизайн кресел обеспечивает комфортное сидение, а стильное исполнение придаст вашему саду или террасе особый шарм. Круглый стол с элегантным дизайном и прочной столешницей идеально дополнит общий вид комплекта.
С этим комплектом садовой мебели вы сможете наслаждаться отдыхом на свежем воздухе в уютной обстановке. Он идеально подойдет для семейных посиделок, вечерних чаепитий или приема гостей. Создайте свой уголок комфорта с комплектом садовой мебели Wilhal из литого алюминия!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина640 мм
- Ширина560 мм
- Высота920 мм
- Материалалюминий
- Цветбронза
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет