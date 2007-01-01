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Комплект GRAND Lina DINING L, графит

Артикул: CH-077-312
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Садовая мебель GRAND Lina DINING L

Создайте уютную атмосферу на вашем участке с комплектом садовой мебели GRAND Lina DINING L. Этот стильный и функциональный набор станет идеальным решением для вашего сада или террасы.

Преимущества:

- Стильный и современный дизайн.

- Устойчивые к атмосферным воздействиям и высокопрочные материалы.

- Просторный обеденный стол и удобные диваны.

- Идеально подходит для семейных обедов и встреч с друзьями.

Приобретайте комплект GRAND Lina DINING L и наслаждайтесь комфортом на свежем воздухе каждый день!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1725 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота760 мм
  • Материалпластик
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Комплект GRAND Lina DINING L, графит
Комплект GRAND Lina DINING L, графит
94 490
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Характеристики и особенности

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