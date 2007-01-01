Характеристики товара
Описание
Садовая мебель GRAND Lina DINING L
Создайте уютную атмосферу на вашем участке с комплектом садовой мебели GRAND Lina DINING L. Этот стильный и функциональный набор станет идеальным решением для вашего сада или террасы.
Преимущества:
- Стильный и современный дизайн.
- Устойчивые к атмосферным воздействиям и высокопрочные материалы.
- Просторный обеденный стол и удобные диваны.
- Идеально подходит для семейных обедов и встреч с друзьями.
Приобретайте комплект GRAND Lina DINING L и наслаждайтесь комфортом на свежем воздухе каждый день!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1725 мм
- Ширина660 мм
- Высота760 мм
- Материалпластик
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет