Характеристики товара
Описание
Классическая уличная обеденная группа «Доппио» для сада, летней веранды ресторана. В комплекте круглый обеденный стол «Эспрессо» (1180×1180×750 мм) с ударопрочной стеклянной столешницей и 4 кресла коллекции «Латте» 550×660×850 мм.Каркас мебели выполнен из прочного и легкого алюминия, вручную оплетенного круглым синтетическим ротангом натурального соломенного оттенка. На креслах предусмотрены мягкие подушки со съёмными чехлами серо-коричневого цвета.Вы также можете приобрести каждый из элементов по отдельности для создания нужного вам количества посадочных мест и дизайна.
Габариты упаковки (ДШВ)
1200×60×1200; 670×700×670; 570×700×860 - 4 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес48 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки50 кг
- Изделия стопируютсяНет