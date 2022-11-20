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Обеденный комплект Вожега - фото 1

Обеденный комплект Вожега

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Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 25 mm, шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Размер столешинцы стола Соло 120*80 см, высота столешницы 73 см. В столешнице есть отверстие для зонта. Поставка в разобранном виде крупными предсобранными деталями. Например, комплект скамьи состоит из правой и левой ноги с подлокотником, сиденья и спинки. Сборка не требует опыта и особых квалификаций. Сборка 1 предмета мебели занимает 15-20 минут. В комплекте: подробная инструкция-схема по сборке, фурнитура и инструмент для сборки. Набор неокрашенный. Площадь под окраску 10.8 м2.

Вес: 42,10 кг
Высота: 83 см
Ширина: 80 см
Длина: 120 см
Упаковка (Д*Ш*В): 120x80x34 см
Упаковка (объем): 0,275 м3
Упаковка (вес): 43,06 кг

Площадь покраски: 10,83 м2

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Основные характеристики

  • Вес42.1 кг
  • Материалсосна
  • Цветбежевый

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