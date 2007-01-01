Характеристики товара
Описание
Стол: L130x130xH74 см.
Столешница - стекло
Кресло: W69xD71xH86 см.
Каркас: сталь.
Материал: искусственный ротанг
Цвет: beige
Упаковка:
Стол коробка: L168хW92хH17 см (35кг), Стопка кресел 4 шт.: L93хW63хH200 см (45кг)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1300 мм
- Ширина1300 мм
- Высота740 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет