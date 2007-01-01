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Комплект мебели Nata MINI белого цвета - фото 1Комплект мебели Nata MINI белого цвета - фото 2

Комплект мебели Nata MINI белого цвета

Артикул: CH-077-373
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Кресла-качалки - да

Количество посадочных мест - 6 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 150 кг

Чехлы съемные - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Вьетнам

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота890 мм
  • Материалакация
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Комплект мебели Nata MINI белого цвета
Комплект мебели Nata MINI белого цвета
145 690
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