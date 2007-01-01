Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация:
Кресла-качалки - да
Количество посадочных мест - 6 человек
Максимальная нагрузка на посадочное место - 150 кг
Чехлы съемные - да
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта
Гарантия и эксплуатация:
Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Вьетнам
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина700 мм
- Высота890 мм
- Материалакация
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет