Настоящее фото товара Набор мебели Streety, антрацит, 2 стула+стол 76x76см, произведённого компанией ChiedoCover
Набор мебели Streety, антрацит, 2 стула+стол 76x76см
6 оценок
31 790
Набор мебели Streety, антрацит, 2 стула+стол 76x76см - фото 1Набор мебели Streety, антрацит, 2 стула+стол 76x76см - фото 2Набор мебели Streety, антрацит, 2 стула+стол 76x76см - фото 3Набор мебели Streety, антрацит, 2 стула+стол 76x76см - фото 4Набор мебели Streety, антрацит, 2 стула+стол 76x76см - фото 5

Набор мебели Streety, антрацит, 2 стула+стол 76x76см

Артикул: CH-080-277
6 оценок
Основные характеристики
  • Материалпластик
  • Цветантрацит
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 76х76х74 стул: 57х58х81 от пола до сиденья 44 см Цвет каркаса : коричневый Материал каркаса : полипропилен с добавлением стекловолокна Цвет поверхности : антрацит Материал поверхности : пластик Комплектация : стол, 2 стула Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : столешница из террасной доски

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Материалпластик
  • Цветантрацит

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

