Товар в корзине. Перейти
Комплект плетеной мебели Vinta, коричневый - фото 1Комплект плетеной мебели Vinta, коричневый - фото 2

Комплект плетеной мебели Vinta, коричневый

Артикул: CH-074-823
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Гармония кофейный, серый, 8 мест
Фотография товара Комплект Гармония кофейный, серый, 8 мест от компании ChiedoCover.
Следующий Комплект Гармония кофейный, шоколад, 8 мест
Фотография товара Комплект Гармония кофейный, шоколад, 8 мест от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели YR825A Brown от бренда Afina.

В составе комплекта: два дивана, угол, столик. Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Мягкие элементы рекомендуется убирать при дожде или снеге.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота650 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Товар в корзине

Комплект плетеной мебели Vinta, коричневый
Комплект плетеной мебели Vinta, коричневый
106 690
В корзине

С этим товаром покупают