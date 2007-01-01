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Террасный комплект Stend, коричневый - фото 1

Террасный комплект Stend, коричневый

Артикул: CH-073-761
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота770 мм
  • Материалротанг
  • Цветкоричневый

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Террасный комплект Stend, коричневый
Террасный комплект Stend, коричневый
35 590
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