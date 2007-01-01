Товар в корзине. Перейти
Комплект Вдохновение, 4 места, с круглым столом, шоколад - фото 1Комплект Вдохновение, 4 места, с круглым столом, шоколад - фото 2

Комплект Вдохновение, 4 места, с круглым столом, шоколад

Артикул: CH-073-227
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Вдохновение, 4 места, с круглым столом, серый
Фотография товара Комплект Вдохновение, 4 места, с круглым столом, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Комплект Нагда, шоколад
Фотография товара Комплект Нагда, шоколад от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 4 персоны. Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Столешница - HPL-композит с антивандальным покрытием. Не царапается, не горит, не трескается, устойчива к прямым солнечным лучам и перепаду температур.э

Комплект : стол, 4 кресла.

Параметры стола: 800*800*720

Параметры стула: 600*540*760


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес49 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Количество мест4
  • Цветкоричневый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Товар в корзине

Комплект Вдохновение, 4 места, с круглым столом, шоколад
Комплект Вдохновение, 4 места, с круглым столом, шоколад
35 090
В корзине

С этим товаром покупают