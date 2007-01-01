Характеристики товара
Описание
Диван: W178xD70xH76см.
Кресло: W66xD67xH76 см.
Стол: L92xW56xH43 см.
Столешница: декинг
Каркас: сталь.
Материал: искусственный ротанг. Подушки в комплекте
Цвет: Бежевый
3 коробки
60x56x48 cm (26кг)
164x74x25 cm (22кг)
85x58x29 cm (17кг)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1780 мм
- Ширина700 мм
- Высота760 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет