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Комплект плетеной мебели Relax

Артикул: CH-074-794
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван: W178xD70xH76см.

Кресло: W66xD67xH76 см.

Стол: L92xW56xH43 см.

Столешница: декинг

Каркас: сталь.

Материал: искусственный ротанг. Подушки в комплекте

Цвет: Бежевый

3 коробки

60x56x48 cm (26кг)

164x74x25 cm (22кг)

85x58x29 cm (17кг)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1780 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота760 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект плетеной мебели Relax
Комплект плетеной мебели Relax
73 390
В корзине

С этим товаром покупают