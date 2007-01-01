Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Милан» предназначена для размещения пяти персон.Она включает в себя:
- два плетеных кресла (размер - 700×650×830 мм).
- трехместный диван (размер - 2000×650×830 мм).
- журнальный столик (размер - 900×600×400 мм).
Каркас уличной мебели выполнен из износостойкого алюминия. Его дополняет бежевая ручная оплетка, изготовленная на основе эластичных синтетических лент из полиэфирных волокон высокой прочности (роупа).Кресла и диван идут в комплекте с мягкими подушками в чехлах бежевого цвета.
Габариты упаковки (ДШВ)
2050×780×850; 810×780×850 - 2 кор; 950×670×430мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес59.3 кг
- Материалалюминий, роуп
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки73.50 кг
- Изделия стопируютсяНет