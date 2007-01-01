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Милан лаунж-зона 5-местная плетеная из роупа (веревки), каркас алюминиевый белый, роуп бежевый - фото 1
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Милан лаунж-зона 5-местная плетеная из роупа (веревки), каркас алюминиевый белый, роуп бежевый

Артикул: CH-077-195
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Милан» предназначена для размещения пяти персон.Она включает в себя:

- два плетеных кресла (размер - 700×650×830 мм).

- трехместный диван (размер - 2000×650×830 мм).

- журнальный столик (размер - 900×600×400 мм).

Каркас уличной мебели выполнен из износостойкого алюминия. Его дополняет бежевая ручная оплетка, изготовленная на основе эластичных синтетических лент из полиэфирных волокон высокой прочности (роупа).Кресла и диван идут в комплекте с мягкими подушками в чехлах бежевого цвета.

Габариты упаковки (ДШВ)
2050×780×850; 810×780×850 - 2 кор; 950×670×430мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес59.3 кг
  • Материалалюминий, роуп
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки73.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Милан лаунж-зона 5-местная плетеная из роупа (веревки), каркас алюминиевый белый, роуп бежевый
Милан лаунж-зона 5-местная плетеная из роупа (веревки), каркас алюминиевый белый, роуп бежевый
263 390
В корзине

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