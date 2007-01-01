Характеристики товара
Описание
Стильный комплект для отдыха на природе Нью-Йорк от KONWAY
Создайте идеальную обеденную зону на свежем воздухе с комплектом Нью-Йорк от немецкого бренда KONWAY. Этот стильный и функциональный набор станет настоящим украшением вашего дома или дачи, легко вписываясь в любой интерьер и подчеркивая его индивидуальность.
Преимущества:
- Прочность и долговечность: Алюминиевый каркас гарантирует надежность и долговечность, что делает комплект идеальным выбором для использования как в помещении, так и на улице.
- Устойчивость к атмосферным воздействиям: Специальные материалы защищают комплект от ультрафиолетового излучения и неблагоприятных погодных условий, благодаря чему он прослужит вам долгие годы, оставаясь в отличном состоянии.
- Комфорт и удобство: Стол размером 140 х 80 см и высотой 75 см идеально подходит для семейных обедов и встреч с друзьями. Четыре кресла с прочным алюминиевым каркасом и сиденьем и спинкой из высококачественного rope обеспечивают максимальный комфорт. Кресла легко штабелируются, что позволяет экономить пространство, когда они не используются.
Комплект выполнен в стильном антрацитовом цвете, который добавит элегантности и современности вашему пространству. Кроме того, вы можете заказать дополнительные кресла в нашем магазине, чтобы создать еще более уютную атмосферу для ваших встреч на свежем воздухе.
Не упустите возможность сделать ваш отдых на природе комфортным и стильным с комплектом Нью-Йорк от KONWAY!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес36 кг
- Материалалюминий, роуп
- Цветантрацит
Параметры упаковки
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки750 мм
- Объём упаковки1 м3
- Изделия стопируютсяНет