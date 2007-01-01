Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Комплект мебели Нью-Йорк роуп
Комплект мебели Нью-Йорк роуп
13 оценок
94 190
Комплект мебели Нью-Йорк роуп

Комплект мебели Нью-Йорк роуп

Артикул: CH-081-872
13 оценок
Основные характеристики
  • Вес36 кг
  • Материалалюминий, роуп
  • Цветантрацит
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стильный комплект для отдыха на природе Нью-Йорк от KONWAY

Создайте идеальную обеденную зону на свежем воздухе с комплектом Нью-Йорк от немецкого бренда KONWAY. Этот стильный и функциональный набор станет настоящим украшением вашего дома или дачи, легко вписываясь в любой интерьер и подчеркивая его индивидуальность.
Преимущества:
- Прочность и долговечность: Алюминиевый каркас гарантирует надежность и долговечность, что делает комплект идеальным выбором для использования как в помещении, так и на улице.
- Устойчивость к атмосферным воздействиям: Специальные материалы защищают комплект от ультрафиолетового излучения и неблагоприятных погодных условий, благодаря чему он прослужит вам долгие годы, оставаясь в отличном состоянии.
- Комфорт и удобство: Стол размером 140 х 80 см и высотой 75 см идеально подходит для семейных обедов и встреч с друзьями. Четыре кресла с прочным алюминиевым каркасом и сиденьем и спинкой из высококачественного rope обеспечивают максимальный комфорт. Кресла легко штабелируются, что позволяет экономить пространство, когда они не используются.
Комплект выполнен в стильном антрацитовом цвете, который добавит элегантности и современности вашему пространству. Кроме того, вы можете заказать дополнительные кресла в нашем магазине, чтобы создать еще более уютную атмосферу для ваших встреч на свежем воздухе.
Не упустите возможность сделать ваш отдых на природе комфортным и стильным с комплектом Нью-Йорк от KONWAY!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес36 кг
  • Материалалюминий, роуп
  • Цветантрацит

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Объём упаковки1 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Комплект мебели Нью-Йорк роуп
Комплект мебели Нью-Йорк роуп
94 190
