Характеристики товара
Описание
Вместительная лаунж-зона «Аликанте» состоит из:
- трехместного дивана – 2300×865×730 мм.
- двух кресел – 960×865×730 мм.
- журнального столика – 1300×700×380 мм.
Модели изготовлены из алюминиевого каркаса, окрашенного порошковой износостойкой краской. Оттенок - "слоновая кость".Искусственный ротанг украшает мебель в качестве круглого ручного плетения - 7 мм. Оно представлено в соломенном цвете.Журнальный столик выполнен из алюминия, окрашенного износостойкой краской, а его оплетка выполнена из круглого искусственного ротанга ручного плетения - 7 мм соломенного цвета. Столешница - овальная, выполнена из искусственного камня белового цвета.Плетеная мебель дополнена удобными подушками в бежевых чехлах. При их изготовлении используют полиэстер, плотность – 300гр/м2. Он обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой для повышения защитных свойств материала.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалалюминий, искусственный ротанг, камень
- Материал столешницыкамень
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый, белый, слоновая кость
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет