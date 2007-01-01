Характеристики товара
Описание
Представляем вам обеденный комплект из акации GRAND Mich в бежевом цвете - идеальное решение для вашего уличного пространства. В комплект входит 6 элегантных обеденных кресел и стол, изготовленных из обработанной под тик акации. Этот материал не только имеет премиальный внешний вид, но и надежно защищен от влаги, что делает его отличным выбором для использования на открытом воздухе.
Обивка кресел выполнена из роупа бежевого цвета, который не только выглядит стильно, но и обладает устойчивостью к экстремальным погодным условиям. Роуп не выцветает под воздействием солнца, что позволяет сохранить первоначальный вид мебели на протяжении длительного времени.
В комплекте также идут подушки из водоотталкивающего материала, обеспечивающие комфорт и удобство во время отдыха на свежем воздухе.
Выберите обеденный комплект из акации GRAND Mich в бежевом цвете и наслаждайтесь комфортом и красотой вашего уличного интерьера!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина800 мм
- Высота760 мм
- Материалакация
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет