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Обеденный комплект GRAND Mich бежевый

Артикул: CH-077-330
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Представляем вам обеденный комплект из акации GRAND Mich в бежевом цвете - идеальное решение для вашего уличного пространства. В комплект входит 6 элегантных обеденных кресел и стол, изготовленных из обработанной под тик акации. Этот материал не только имеет премиальный внешний вид, но и надежно защищен от влаги, что делает его отличным выбором для использования на открытом воздухе.

Обивка кресел выполнена из роупа бежевого цвета, который не только выглядит стильно, но и обладает устойчивостью к экстремальным погодным условиям. Роуп не выцветает под воздействием солнца, что позволяет сохранить первоначальный вид мебели на протяжении длительного времени.

В комплекте также идут подушки из водоотталкивающего материала, обеспечивающие комфорт и удобство во время отдыха на свежем воздухе.

Выберите обеденный комплект из акации GRAND Mich в бежевом цвете и наслаждайтесь комфортом и красотой вашего уличного интерьера!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материалакация
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный комплект GRAND Mich бежевый
Обеденный комплект GRAND Mich бежевый
292 190
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