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Комплект Wilhal из литого алюминия на 4 персоны - фото 1Комплект Wilhal из литого алюминия на 4 персоны - фото 2Комплект Wilhal из литого алюминия на 4 персоны - фото 3Комплект Wilhal из литого алюминия на 4 персоны - фото 4Комплект Wilhal из литого алюминия на 4 персоны - фото 5Комплект Wilhal из литого алюминия на 4 персоны - фото 6
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Комплект Wilhal из литого алюминия на 4 персоны

Артикул: CH-077-060
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели Wilhal создан специально для уютного отдыха на вашем участке.

Включает в себя четыре элегантных кресла и круглый стол.

Он рассчитан на четыре персоны.

Каркас кресел и стола выполнен в бронзовом цвете, что придает им изысканный вид, а подушки выполнены в нейтральной бежевой гамме, что добавляет мягкости и комфорта.

Кресла изготовлены из прочного литого алюминия, который обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Этот материал не подвержен коррозии и легко чистится, что делает уход за мебелью максимально простым.

Эргономичный дизайн кресел обеспечивает комфортное сидение, а стильное исполнение придаст вашему саду или террасе особый шарм. Круглый стол с элегантным дизайном и прочной столешницей идеально дополнит общий вид комплекта.

С этим комплектом садовой мебели вы сможете наслаждаться отдыхом на свежем воздухе в уютной обстановке. Он идеально подойдет для семейных посиделок, вечерних чаепитий или приема гостей. Создайте свой уголок комфорта с комплектом садовой мебели Wilhal из литого алюминия!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота920 мм
  • Диаметр640 мм
  • Материалалюминий
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект Wilhal из литого алюминия на 4 персоны
Комплект Wilhal из литого алюминия на 4 персоны
124 890
В корзине

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