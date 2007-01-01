Характеристики товара
Описание
Цвет на фото может отличаться от оригинала! Все зависит от освещения!
Декоративные подушки не входят в комплектацию. В комплекте подушки на сидения и под спину.
Угол (2шт.): W72xD72xH63 см., Середина (4 шт.): W62xD72xH63 см., Стол: L62xW62xH32 см.
Упаковка три коробки:
80х70х41 см (32кг)
80х70х40 см (28кг)
70х70х40 см (21кг)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина720 мм
- Ширина620 мм
- Высота630 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет