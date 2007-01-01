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Комплект плетеной мебели Noble, подушка бежевая - фото 1Комплект плетеной мебели Noble, подушка бежевая - фото 2Комплект плетеной мебели Noble, подушка бежевая - фото 3Комплект плетеной мебели Noble, подушка бежевая - фото 4

Комплект плетеной мебели Noble, подушка бежевая

Артикул: CH-074-834
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цвет на фото может отличаться от оригинала! Все зависит от освещения!

Декоративные подушки не входят в комплектацию. В комплекте подушки на сидения и под спину.

Угол (2шт.): W72xD72xH63 см., Середина (4 шт.): W62xD72xH63 см., Стол: L62xW62xH32 см.

Упаковка три коробки:

80х70х41 см (32кг)

80х70х40 см (28кг)

70х70х40 см (21кг)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина720 мм
  • Ширина620 мм
  • Высота630 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Комплект плетеной мебели Noble, подушка бежевая
Комплект плетеной мебели Noble, подушка бежевая
124 990
В корзине

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