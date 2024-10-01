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Комплект плетеной мебели Мекка

Артикул: CH-066-543
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

- Два кресла ( 760 x 650 x 660 мм );

- Трехместный диван ( 1830 x 650 x 660 мм );

- Обеденный стол ( 1200 x 700 x 650 мм ).

Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Подушки идут в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

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