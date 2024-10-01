Характеристики товара
Описание
- Два кресла ( 760 x 650 x 660 мм );
- Трехместный диван ( 1830 x 650 x 660 мм );
- Обеденный стол ( 1200 x 700 x 650 мм ).
Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Подушки идут в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый