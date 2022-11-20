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Комплект уличной мебели Калисто цветной

11 оценок
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Стол уличный Калисто круглый

Характеристики товара

Описание

Комплект: 1 стол и 2 стула

Каркас стола: алюминий

Размер стола: 600х700 мм

Каркас стула: алюминий

Размер стула: 540х580х760 мм

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