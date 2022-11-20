Характеристики товара
Описание
Комплект: 1 стол и 2 стула
Каркас стола: алюминий
Размер стола: 600х700 мм
Каркас стула: алюминий
Размер стула: 540х580х760 мм
Комплект: 1 стол и 2 стула
Каркас стола: алюминий
Размер стола: 600х700 мм
Каркас стула: алюминий
Размер стула: 540х580х760 мм
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Браун 20мм
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стул Наполеон Бронза, деревянный
Стул Венский, орех
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди