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Лунго плетеная оттоманка с подушкой, бежевый - фото 1Лунго плетеная оттоманка с подушкой, бежевый - фото 2Лунго плетеная оттоманка с подушкой, бежевый - фото 3
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Лунго плетеная оттоманка с подушкой, бежевый

Артикул: CH-077-069
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оттоманка без спинки «Лунго» представлена в бежевом цвете. Высота без подушки - 300 мм.Она имеет каркас из алюминия высокой прочности. Для изготовления используется ручное круглое плетение, выполненное из искусственного ротанга. Оттоманка может служить в комплекте с трансформирующимся диваном «Лунго».Предмет мебели дополняется мягкой подушкой в съёмном чехле. При пошиве берется полиэстер с плотностью 230гр/м2. Предусмотрена влагоотталкивающая пропитка, которая защищает изделие от влаги.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес8,5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Лунго плетеная оттоманка с подушкой, бежевый
Лунго плетеная оттоманка с подушкой, бежевый
27 690
В корзине

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