Характеристики товара
Описание
Оттоманка без спинки «Лунго» представлена в бежевом цвете. Высота без подушки - 300 мм.Она имеет каркас из алюминия высокой прочности. Для изготовления используется ручное круглое плетение, выполненное из искусственного ротанга. Оттоманка может служить в комплекте с трансформирующимся диваном «Лунго».Предмет мебели дополняется мягкой подушкой в съёмном чехле. При пошиве берется полиэстер с плотностью 230гр/м2. Предусмотрена влагоотталкивающая пропитка, которая защищает изделие от влаги.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес8,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Вес упаковки9 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет