Настоящее фото товара Компьютерное кресло Sprut black, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Sprut black
7 оценок
10 790
Компьютерное кресло Sprut black - фото 1Компьютерное кресло Sprut black - фото 2Компьютерное кресло Sprut black - фото 3Компьютерное кресло Sprut black - фото 4
NEW

Компьютерное кресло Sprut black

Артикул: CH-081-758
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1170 мм
  • Глубина сиденья400 мм
Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 63 см. Диаметр крестовины: 60 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - сетка; Материал обивки - сетка; Ширина - 64; Глубина - 67; Высота - 117; Ширина сиденья - 47; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 45; Высота спинки - 75; Высота максимальная - 127;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1170 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес12.12 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасапластик
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки330 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

