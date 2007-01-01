Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs Phantom серый
5 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло спортивное TopChairs Phantom серый - фото 1Кресло спортивное TopChairs Phantom серый - фото 2Кресло спортивное TopChairs Phantom серый - фото 3Кресло спортивное TopChairs Phantom серый - фото 4

Кресло спортивное TopChairs Phantom серый

Артикул: CH-080-617
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной эргономикой, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. Модель имеет все необходимые параметры, чтобы работать и играть за компьютером без усталости.

Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки с фиксацией и глубокая посадка сиденья позволяют максимально комфортно расположиться в кресле. Мягкие PU-подлокотники добавляют еще больше уюта. Колесики из полиуретана бесшумно передвигаются и не повреждают напольное покрытие.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья400/480 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Jennifer, хром, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Кресло Jennifer, хром

5
Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49053
26 290 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое

26
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло Sun Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sun Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Кресло Sun Б/П

14
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49030
11 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

26
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Кресло Net RCH 706E, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Net RCH 706E, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Кресло Net RCH 706E, черный

15
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6905
4 890 ₽

Стол Лидер 2, черный, коричневый

12
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт фиолетовый

9
В наличии 12 шт.

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Стул компьютерный Haven Serenity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Haven Serenity, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Стул компьютерный Haven Serenity

5
Фотография товара Стул компьютерный Whispered Synchrony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Whispered Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стул компьютерный Whispered Synchrony

15
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый

15
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый на черной базе

9
В наличии 65 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло спортивное TopChairs Druid черный

6
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Кресло спортивное TopChairs Druid белый

7
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный

10
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Phantom серо-голубой

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный

6
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный

5

Товар в корзине

Кресло спортивное TopChairs Phantom серый
Кресло спортивное TopChairs Phantom серый
10 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Jennifer, хром, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Кресло Jennifer, хром

5
Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49053
26 290 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое

26
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло Sun Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sun Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Кресло Sun Б/П

14

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности