Настоящее фото товара Кресло детское с подставкой для ног Hurry, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское с подставкой для ног Hurry, розовый
5 оценок
7 390
Кресло детское с подставкой для ног Hurry, розовый - фото 1
NEW

Кресло детское с подставкой для ног Hurry, розовый

Артикул: CH-083-606
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Высота830/920 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Детское кресло идеально подходит для учебы, игр, творчества и прочих видов детского досуга. Регулируемая подставка для ног делает возможной эксплуатацию даже для самых маленьких пользователей!
Обивка кресла выполнена из износостойкого велюра. Такая ткань не только приятна наощупь, но и легко чистится.
Для набивки сиденья используется новый качественный поролон, который при правильной эксплуатации долгое время сохраняет исходную форму и остается упругим.
Спинка анатомической формы поддерживает поясницу и помогает сохранять правильную осанку. Её можно регулировать вперёд или назад, изменяя глубину сиденья под индивидуальные потребности ребёнка.
Подлокотники при необходимости можно откидывать вверх, чтобы они не стесняли движения. Кроме того, подставку для ног можно отрегулировать под рост пользователя или вовсе убрать. Таким образом, кресло будет расти вместе с ребенком!

Подарите ребенку комфорт и правильную осанку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота830/920 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Материалпластик, поролон
  • Материал сиденьявелюр
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветрозовый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.82 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Стул компьютерный Echo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Echo, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Стул компьютерный Echo

12
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Unity Zenith от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Unity Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул компьютерный Unity Zenith

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Whispered Synchrony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Whispered Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стул компьютерный Whispered Synchrony

15
В наличии 44 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 9906
18 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый

14
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый

14
Фотография товара Кресло компьютерное Solace, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Solace, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 390

Кресло компьютерное Solace, коричневый

13
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Minute, серый, произведённого компанией ChiedoCover
125 990

Кресло компьютерное Minute, серый

5
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Stance, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
69 290

Кресло компьютерное Stance, серый, черный

9
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Chevron, черный, произведённого компанией ChiedoCover
51 990

Кресло компьютерное Chevron, черный

7
New
Фотография товара Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Кресло детское без подлокотников Carafe, розовый

11

