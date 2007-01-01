Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Компьютерный стол Басик, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерный стол Басик
49 оценок
15 0906
15 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Компьютерный стол Басик - фото 1Компьютерный стол Басик - фото 2Компьютерный стол Басик - фото 3Компьютерный стол Басик - фото 4Компьютерный стол Басик - фото 5
Распродажа

Компьютерный стол Басик

Артикул: CH-031-143
49 оценок
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Ширина590 мм
  • Высота750 мм
  • Вес14.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол журнальный Гэтсби
Фотография товара Стол журнальный Гэтсби от компании ChiedoCover.
Следующий Компьютерный стол Epic glow
Фотография товара Компьютерный стол Epic glow от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Это компактный, но удобный компьютерный стол. Его длина всего 110 мм при стандартных глубине 60мм и высоте 75 мм. Для экономии места он оснащён специальной полкой, которая позволяет расположить монитор на высоте, удобной для обзора.

Конструкция простая и прочная: стальная рама выдержит серьезную нагрузку (заявлено до 200 кг). Стол впишется в любой уголок дома, его легко перемещать, удобно собирать и разбирать. Несмотря на лаконичность дизайна, он очень стильно смотрится: строгая черная столешница под карбон отделана красной кромкой.

Чтобы все необходимое для отдыха, общения и работы было у вас под рукой, столик оснащён специальным крючком для наушников и подстаканником. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит простые, экономичные и надёжные решения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина590 мм
  • Высота750 мм
  • Вес14.4 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка200
  • Цветкрасный, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4408
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, белый

479
В наличии 8 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Стол обеденный Boone 190 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Boone 190, произведённого компанией ChiedoCover
от56 890

Стол обеденный Boone 190

46
Фотография товара Консоль/полка Лофт х2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль/полка Лофт х2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Консоль/полка Лофт х2

37
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лидер 2, 2700*900, орех, черный

9
Фотография товара Стол обеденный раскладной, белый, 600х900 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный раскладной, белый, 600х900 мм, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стол обеденный раскладной, белый, 600х900 мм

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук

6
Фотография товара Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140х670(1370)х755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140х670(1370)х755, произведённого компанией ChiedoCover
от70 150
Оптовая цена

Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140х670(1370)х755

11
В наличии 6 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, орех, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, орех, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стол Лидер 2, 2400*900, орех, черный, кромка ПВХ

15
Настоящее фото товара Стол раздвижной Моден 1400х800+300, супер белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 790

Стол раздвижной Моден 1400х800+300, супер белый, черный муар

9
Новинка
Фотография товара Стол Деллис черный/керамика серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Деллис черный/керамика серая, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Стол Деллис черный/керамика серая

11
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Распродажа
Фотография товара Стол Арт Деко 120 х 60 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арт Деко 120 х 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от24 29037
37 990 ₽Оптовая цена

Стол Арт Деко 120 х 60 серебро

26
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Бостон 50 х 32 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 х 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от16 49018
19 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Бостон 50 х 32 серебро

26
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стол Берген 6, письменный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стол Берген 6, письменный

33
Фотография товара Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
от116 990

Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей

34
Фотография товара Стол Лофт Chuck от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Chuck, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190

Стол Лофт Chuck

49
Распродажа
Фотография товара Стол ALES BLACK GRAVE SOLID CERAMIC от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ALES BLACK GRAVE SOLID CERAMIC, произведённого компанией ChiedoCover
от58 99057
134 790 ₽Оптовая цена

Стол ALES BLACK GRAVE SOLID CERAMIC

15
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стол Детройт раздвижной, белый, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стол Детройт раздвижной, белый, дуб

15
Фотография товара Стол обеденный Соуп-2, 160х90х76, бело-серая керамика, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Соуп-2, 160х90х76, бело-серая керамика, золото, произведённого компанией ChiedoCover
88 190

Стол обеденный Соуп-2, 160х90х76, бело-серая керамика, золото

12
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол Орео от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Орео, произведённого компанией ChiedoCover
29 890

Стол Орео

10
Новинка
Фотография товара Стол Стилл, черный/керамика белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Стилл, черный/керамика белый, произведённого компанией ChiedoCover
27 290

Стол Стилл, черный/керамика белый

10
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Компьютерный стол Басик
Компьютерный стол Басик
от 15 090
15 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности