Характеристики товара
Описание
Это компактный, но удобный компьютерный стол. Его длина всего 110 мм при стандартных глубине 60мм и высоте 75 мм. Для экономии места он оснащён специальной полкой, которая позволяет расположить монитор на высоте, удобной для обзора.
Конструкция простая и прочная: стальная рама выдержит серьезную нагрузку (заявлено до 200 кг). Стол впишется в любой уголок дома, его легко перемещать, удобно собирать и разбирать. Несмотря на лаконичность дизайна, он очень стильно смотрится: строгая черная столешница под карбон отделана красной кромкой.
Чтобы все необходимое для отдыха, общения и работы было у вас под рукой, столик оснащён специальным крючком для наушников и подстаканником. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит простые, экономичные и надёжные решения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина590 мм
- Высота750 мм
- Вес14.4 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка200
- Цветкрасный, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет