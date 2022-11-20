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Диван 2х местный Равелло, плетеный - фото 1Диван 2х местный Равелло, плетеный - фото 2Диван 2х местный Равелло, плетеный - фото 3

Диван 2х местный Равелло, плетеный

11 оценок
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Кресло Сиена, плетеное

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья300/400 мм
  • Ширина1500 мм
  • Глубина870 мм
  • Вес23 кг
  • Материал каркасаротанг
  • Количество мест2
  • Цветкоричневый

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