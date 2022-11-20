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Диван Сан-Ремо, чёрный - фото 1

Диван Сан-Ремо, чёрный

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 750х1150х960
Штабелируется : Да
Цвет каркаса : черный
Материал каркаса : сталь
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал чехла мягкого элемента : без м/э
Наполнитель мягкого элемента/матраса : без м/э
Цвет поверхности : черный
Материал поверхности : текстилен
Допустимая нагрузка : 95
Страна производства : РОССИЯ

9 кг / 1,625 м3

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1150 мм
  • Материалсталь
  • Максимальная нагрузка95 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.63 м3
  • Вес упаковки9 кг

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