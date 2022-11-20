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Консоль Ясмин

Артикул: CH-048-736
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Глубина40 мм
  • Высота700 мм
  • Материалакрил, сталь, стекло
  • Цветзолотой

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