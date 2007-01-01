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Стол-консоль Gerda, белый, хром - фото 1Стол-консоль Gerda, белый, хром - фото 2
NEW

Стол-консоль Gerda, белый, хром

Артикул: CH-076-755
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Размер: 120x40x76 см 1шт/2корбки Размер упаковки: 127x61x16; 69x56x16 см Вес нетто: 28кг Вес брутто: 30кг Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота760 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки30.80 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Стол-консоль Gerda, белый, хром
Стол-консоль Gerda, белый, хром
53 790
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